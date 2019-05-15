كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قراصنة يخترقون بث "يوروفيجن" ويهددون بهجوم صاروخي في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجه متابعو مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" على موقع هيئة البث العام "كان" في إسرائيل انقطاعا قصيرا في البث بعد أن نجح قراصنة كما يبدو في اختراق البث الحي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرسالة التي وضعها القراصنة استبدلت مسابقة الأغنية بمقطع فيديو مع تحذير مزيف من الجيش الإسرائيلي يطلب من المشاهدين الذين يقيمون في نطاق 1.2 كلم من الموقع الذي تُقام فيه مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في شمال تل أبيب التوجه إلى الملاجئ تحسبا لهجوم صاورخي وشيك.

وانتهى الفيديو الذي استمر لحوالي دقيقتين مع تحذير بأن "إسرائيل غير آمنة، سوف ترون"، بحسب تقارير إعلامية.

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ولم يتضح بعد الطرف الذي يقف وراء الاختراق، إلا أن وسائل إعلام عبرية تكهنت أن تكون مجموعات مؤيدة لفلسطين في دول عربية هي من تقف وراءه.

وقالت "كان"، التي تستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية التي ينظمها اتحاد البث الأوروبي، في بيان إن "موقعها اخترق لبضع دقائق".

وجاء في البيان: "نعتقد أن الرسائل لم توزع على الكثير من الناس.. يتعامل اتحاد البث الأوروبي و"كان" مع الأمن الإلكتروني بأقصى حد من الأهمية ويجري التحقيق في المسألة".