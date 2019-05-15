كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بولندا تستدعي سفيرة إسرائيل لديها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية البولندية إنها استدعت سفيرة إسرائيل في البلاد لتفسير الاعتداء على السفير البولندي في إسرائيل وإهانته في شوارع تل أبيب.

ويأتي حادث الاعتداء وسط جدال مرير بين بولندا وإسرائيل حول كيفية إحياء ذكرى الهولوكوست ومطالب بأن تدفع بولندا تعويضات عن الممتلكات اليهودية السابقة التي استولت عليها ألمانيا النازية وتم تأميمها فيما بعد من قبل النظام الشيوعي في بولندا، حسبما ذكر موقع "citynews1130" نقلا عن وكالة أسوشيتد برس.

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وقالت إيوا سوارة ، المتحدثة باسم الخارجية البولندية، إنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية أنا أزاري إلى الوزارة اليوم الأربعاء بسبب الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء على السفير البولندي في إسرائيل ماريك ماجيروفسكي.

من جانبه صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، إنه يجري التحقيق في الاعتداء معربا عن "تعاطفه الكامل مع السفير وصدمته بسبب هذا الاعتداء".