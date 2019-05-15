المغرب يحذر من برمجية “إسرائيلية” للتجسس.. ويدعو إلى تحديث “واتساب”

..نبه مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع لإدارة الدفاع الوطني، من وجود برمجية “إسرائيلية” خبيثة، تهدد مستخدمي تطبيق “واتساب”.

وجاء في التحذير، الذي يتوفر الموقع على نسخة منه، ضمن مذكرة إخبارية للمركز، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، (إدارة الدفاع الوطني)، أن الثغرة التجسُّسية الحرجة، تستهدف تطبيق “واتساب”، وتسمح للمخترق بتثبيت برنامج تجسسي على الهواتف التي تستعمل “واتساب”.

واعتبر المركز أن الخطر يتمثل في الوصول إلى المعلومات السرية لمستخدم الواتساب، داعيا إلى تحديث تطبيق الواتساب لتفادي الاختراق.

وكانت شركة “فايسبوك” المالكة لتطبيق ”واتساب”، أحالت حادثة التسلل الإلكتروني الذي تعرض له المستخدمون، إلى وزارة العدل الأميركية، وفق ما نقلت “رويترز” عن متحدث باسم التطبيق.

Advertisements

وتمكن خبراء الأمن من اكتشاف ثغرة طوّرتها إحدى شركات التجسُّس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسُّسي على جهاز المستخدم.

وحث “واتساب” أمس المستخدمين، على تحديث التطبيق بتنزيل أحدث نسخة منه، لتفادي تعرض المستخدمين لبرنامج التجسس الخبيث على هواتفهم دون علمهم.

وقال مسؤولو واتساب إن الثغرة التجسُّسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط عبر “واتساب”، في نظامَي “آي أو إس” و”أندرويد”.

ويضم “واتساب” أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم من مختلف دول العالم، وتشير الإحصائيات إلى أنه يجري تداول أكثر من 60 مليار رسالة يومياً على هذه المنصة.