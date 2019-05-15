فلة الجزائرية تحضر مفاجأة في المغرب

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كشفت الفنانة الجزائرية فلة، اليوم الثلاثاء، أنها تحضر مفاجأة لجمهورها في المغرب، مستحضرة ذكريات غنائها لأغنية “ساعة سعيدة” المغربية.
ونشرت فلة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، مقطع فيديو من غنائها لأغنية سنة سعيدة للفنان محمود الإدريسي، أثناء حضورها ضيفة على إحدى مواسم برنامج العرسان “لالة لعروسة”.
وعلقت فلة الجزائرية على المقطع : قريبا جدا بالمغرب، أحضر لكم مفاجأة رائعة.
يذكر أن آخر زيارة لفلة للمغرب كانت سنة 2014، عندما شاركت في مهرجان تيميزار للفضة بمدينة تيزنيت.
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