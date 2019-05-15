المالكي ورؤساء الفرق: ظاهرة غياب البرلمانيين عن اجتماعات اللجن أصبحت مسيئة للعمل النيابي

على الرغم من تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر، لا يزال البرلمان يوجه انتقادات شديدة اللهجة إلى النواب، بسبب غياباتهم المتكررة، والملفة للانتباه عن حضور اللجن البرلمانية، التي تمثل جزءا من مهامهم الانتدابية.

وفي ذات السياق، أصدر البرلمان، اليوم الثلاثاء، بلاغا عن اجتماع جمع رئيسه الحبيب المالكي برؤساء الفرق، أمس الاثنين، أوضح أن موضوع تغيب البرلمانيين عن حضور أشغال اللجن أثير من جديد، حيث تم التأكيد على كون ظاهرة الغياب “أصبحت ظاهرة مسيئة للعمل النيابي، وتمس في العمق الرسالة النبيلة القائمة على تمثيل المواطنات، والمواطنين، ومناقشة انشغالاتهم، وتطلعاتهم، كما تم استحضار فصول الدستور، خصوصا الفصل 69، الذي أكد لأول مرة واجب المشاركة الفعلية في أعمال اللجن، والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغياب، ومواد النظام الداخلي، التي وضعت مساطر إجرائية، وعملية لتصريف المقتضى الدستوري السالف الذكر”.

وعاد موضوع غياب البرلمانيين هذا الأسبوع إلى طاولة اجتماع المالكي برؤساء الفرق، بعدما كان قد قرر، الأسبوع الماضي، الاقتطاع من أجور البرلمانيين، الذين يتغيبون عن الحضور في اللجان النيابية الدائمة، تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب.

يشار إلى أن ظاهرة غياب البرلمانيين عن حضور الجلسات العمومية واللجن، ليس جديدا، حيث كان الرئيس السابق للبرلمان قد اتخذ في الولاية السابقة قرار فضح البرلمانيين المتغيبين بدون عذر، بالاقتطاع، وإعلان الإجراء المتخذ في الجلسة العامة للمجلس، التي تبث في القنوات الرسمية.