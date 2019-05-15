حمد الله وأمرابط يتنافسان على جائزة جديدة بالسعودية قبل “كان2019”

دخل الدوليان المغربيان، نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، من صفوف نادي النصر السعودي، إلى قائمة المتنافسين على جوائز النجوم الخاصة بالموسم الرياضي 2019-2018، والتي ستقام بالسعودية لأول مرة.
وحسب اللجنة المنظمة للمسابقة، فسيتنافس أمرابط وحمد الله، على جائزة أفضل لاعب محترف، رفقة كل من الفرنسي غوميز، من صفوف الهلال، ودجاتيني تفاريس الذي يلعب لنادي الأهلي، وأخيراً الكاميروني لينادر تاومبا، الذي يحمل قميص التعاون.
في حين ستنافس كل من محمد كنو لاعب نادي الهلال، وسلطان الغنام من صفوف نادي النصر، وصالح الشهري من فريق الرائد، وعبدالعزيز البيشي لاعب نادي الاتحاد، إلى جانب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون، على جائزة أفضل لاعب سعودي بالموسم الرياضي.
وسيبدأ التوصيت على اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنافسة انطلاقا من، اليوم الأربعاء، وإلى غاية السبت المقبل، موعد الحفل الكبير، الذي يام أيضا اختيار فيه أفضل مدرب، وأفضل حارس.
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