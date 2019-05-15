أسهم "طيفاع" تهوي بنسبة 20%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تواصل أسهم شركة إنتاج الأدوية "طيفاع" الإسرائيلية التهاوي في بورصة تل أبيب لليوم العاشر على التوالي.

وعلم أنه تم تسجيل ارتفاعات طفيفة فور فتح البورصة صباح اليوم، الأربعاء، إلا أن أسهم "طيفاع"، عملاقة إنتاج الأدوية، تراجعت بنسبة 6% لليوم العاشر.

وتبين أن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 20% منذ تقديم دعوى ضد الشركة في الولايات المتحدة.

وكانت قد هوت أسعار الشركة، الأحد، بنسبة 10.7%، وخسرت في ذلك اليوم أكثر من 6 مليار شيكل، بعد أن كانت قيمتها 57 مليار شيكل صباح اليوم نفسه.

ويأتي هبوط أسهم "طيفاع" على خلفية الدعوى التي قدمتها شبكات صيدلة، أول من أمس، واتهمت فيها "طيفاع" بالتآمر من أجل رفع أسعار شركات إنتاج أدوية. وقدمت الدعوى أكثر من 40 مقاطعة أميركية بعد تحقيق استمر خمس سنوات.

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وقالت الدعوى إن "طيفاع" تسببت بارتفاع أسعار 112 نوعا من الأدوية الجنيسة، ونسقت أسعارا سوية مع منافسيها لـ86 دواء على الأقل. وجرى رفع أسعار أدوية في بعض الحالات بأكثر من 1000%.

كذلك فتحت دائرة مكافحة الاحتكارات في وزارة القضاء الإسرائيلية تحقيقا جنائيا ضد الشركة، ويتوقع تقديم لوائح اتهام.

وفي العام الماضي، غرمت السلطات الإسرائيلية "طيفاع" بمبلغ 22 مليون دولار، لرشوتها مسؤولين أجانب في إطار تسوية قد تجنب الشركة محاكمة جنائية محتملة.