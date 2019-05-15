انت الان تتابع تفاصيل خبر إدارة ترامب تخفي معلومات متعلقة بإيران عن أعضاء بالكونغرس والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 12:51 مساءً - شكا أعضاء في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تطلعهم على ما يكفي من المعلومات في الوقت الذي تشتعل فيه التوترات مع إيران، كما قال بعض الجمهوريين إنهم لا يتم إطلاعهم على شيء.

وأصبحت العلاقات بين واشنطن وطهران مشحونة بصورة أكبر في أعقاب قرار اتخذه ترامب الشهر الماضي، في محاولة لوقف صادرات النفط الإيراني وزيادة الوجود العسكري الأمريكي بالخليج رداً على ما يصفها بتهديدات إيرانية.

وقال مشرعون، من بينهم بعض رفاق ترامب من الحزب الجمهوري، إنهم يرغبون في تلقي إفادات سرية بشأن هذه التهديدات وقرارات الإدارة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم.

وكانت الإدارات السابقة تُطلع الكونغرس بصفة دورية على أمور الأمن القومي الكبرى.

وقال بعض الديمقراطيين إنه سيكون من الملائم عقد جلسات مع مسؤولين كبار في الإدارة.

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وعلى نحو منفصل نفى ترامب يوم الثلاثاء، تقريراً لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال: إن "مسؤولين أمريكيين يناقشون خطة عسكرية لإرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة أي هجوم أو تسريع للتسلح النووي من قبل إيران".

وقال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام للصحفيين أمام مجلس الشيوخ: "أعتقد أننا جميعاً نقبع في الظلام".

ورداً على سؤال إن كان يعتقد أنه سيتم إطلاع المشرعين على الموقف قال: "آمل هذا".

وطلبت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب التي تنتمي للحزب الديمقراطي، تقديم إفادة لأعضاء المجلس، لكنَّ مساعداً قال إن "الإدارة لم توافق بعد".

وقال مساعدون في مجلس الشيوخ إنه لم يتم بعد وضع جدول لإفادة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على الرغم من مطالبات الديمقراطيين.

وقال السيناتور بوب مينينديز، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "إذا كانت إيران هي المسؤولة عن الهجمات على أفراد قواتنا المتمركزين في أنحاء المنطقة أو أي من أصول الأمن القومي الخاصة بنا، فيجب علينا بالطبع الرد بصورة ملائمة وبطريقة تردع وتمنع المزيد من الهجمات".