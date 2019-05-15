انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 3 مدنيين في غارة للنظام بمنطقة خفض التصعيد بسوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 12:51 مساءً - قتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون، اليوم الأربعاء، في القصف المتواصل للنظام السوري والمجموعات التابعة لإيران، على منطقة "خفض التصعيد" شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "الأناضول" أن بلدة "كفر داعل" بريف حلب الغربي تعرضت لقصف مدفعي وبقذائف الهاون وقت السحور، نفذته قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

من جانبها قالت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) للأناضول، إن القصف أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين.

ومؤخراً، تشن قوات النظام وحلفاؤه الروس والمجموعات التابعة لإيران هجوماً واسعاً على مناطق سيطرة المعارضة في ريف حماة الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.

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وتمكنت تلك القوات من السيطرة على عدد من المواقع في المنطقة، تزامناً مع استهدافها بقصف جوي ومدفعي عنيف.

وأدى قصف النظام وحلفائه على المنطقة إلى مقتل 140 مدنياً، وإصابة أكثر من 375 آخرين، منذ 25 أبريل الماضي، بحسب ما أفادت مصادر بالدفاع المدني للأناضول.

ومنتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض تصعيد في إدلب، وفقاً لاتفاق موقّع في مايو من العام نفسه.

وفي إطار الاتفاق، أُدرجت إدلب ومحيطها (شمال غرب) ضمن "منطقة خفض التصعيد"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وحالياً، يقطن في منطقة "خفض التصعيد" نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم بعد سيطرته عليها.