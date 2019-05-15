انت الان تتابع تفاصيل خبر نجل ترامب يمثل أمام مجلس الشيوخ بعد ممانعة طويلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 12:51 مساءً - وافق دونالد ترامب جونيور، الابن البكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ في يونيو القادم، للإدلاء بإفادته في قضية تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وجاءت موافقة الابن ترامب (41 عاماً) الذي يدير حالياً الإمبراطورية العقارية للعائلة، بعد طول ممانعة، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء.

واستدعت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها حلفاء والده الجمهوريون، ترامب الابن لاستيضاحه بعض النقاط المتعلّقة بالتحقيق الذي أجراه المحقّق الخاص روبرت مولر بشأن تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية، واحتمال حصول تواطؤ بين موسكو وفريق الحملة الانتخابية لترامب.

وسبق أن أدلى جونيور بشهادته في 2017 أمام لجان في مجلس الشيوخ على مدى ساعات عديدة، لكنّه رفض هذه المرة تلبية دعوة اللجنة ممّا دفعها إلى استخدام صلاحياتها وإصدار مذكرة جلب بحقه.

وبحسب وسائل الإعلام فإنّ اللجنة تريد الاستماع للمرة الثانية لترامب الابن في إطار التحقيق الذي انتهى في مارس، والذي لم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وتريد اللجنة، بحسب المصادر نفسها، استيضاح ابن الرئيس عن تصريحات أدلى بها يومذاك، وتتعلّق خصوصاً بقضية مشروع بناء برج ترامب في موسكو.

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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" فإنّه رفض الحضور طوعاً إلى مجلس الشيوخ للإدلاء بإفادته أمام لجنة الاستخبارات، وعرض بدلاً من ذلك الردّ على أسئلة اللجنة خطيّاً، الأمر الذي رفضته الأخيرة وردّت عليه بإصدار أمر استدعاء.

والثلاثاء قالت وسائل إعلام أمريكية إنّ ترامب الابن توصّل، بعد شدّ وجذب استمرّ أياماً بينه وبين رئيس اللجنة السناتور الجمهوري ريتشار بور، إلى اتفاق يوافق بموجبه على حضور جلسة الاستماع مقابل تقصير أمدها.

ووفقاً للمصادر نفسها فإنّ الجلسة ستعقد في مطلع يونيو أو في منتصفه، وربما يتم تحويلها من جلسة علنية إلى جلسة مغلقة، كما سيتم تقصير أمدها بحيث لا تستغرق سوى بضع ساعات، كما سيتمّ الحدّ من مداها بحيث تغطي خمسة أو ستة مواضيع على الأكثر.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" فإنّ الاتفاق جنّب جونيور عقوبات كان يمكن للكونغرس أن يفرضها عليه بتهمة عرقلة صلاحيات التحقيق التي تتمتع بها السلطة التشريعية في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس ترامب أعلن أنّه "فوجئ كثيراً" بإصدار اللجنة أمر استدعاء لنجله البكر، مؤكّداً أنّ ابنه "شخص جيد جداً".

وقال ترامب يومها: "لقد فوجئت كثيراً"، مضيفاً: "ابني شخص جيّد جداً ويعمل بكدّ".

وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها الكونغرس لإصدار مذكرة إحضار بحقّ أحد أفراد عائلة الرئيس، علماً بأنّه سبق لعدد من هؤلاء، بمن فيهم ترامب الابن، أن حضروا بملء إرادتهم للإدلاء بإفادتهم في قضية التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016.