شكرا لقرائتكم خبر عن ألاعيب بوتين في سوريا لن تنجح في فنزويلا والان مع التفاصيل

رأى المحلل السياسي إيلي ليك، في مقال بموقع بلومبرغ، أن ألاعيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا لن تفلح في فنزويلا، مشدداً على أن روسيا أثارت أزمة جيوسياسية وتعرض الآن المساعدة في حلها.

وكتب "يبدو أن روسيا تستفيد جيداً من اللعب مجدداً بأوراق ضعيفة في فنزويلاً، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على شركة النفط المملوكة للدولة، ولكنها رفعتها عن المسؤولين الذين انضموا إلى المعارضة مثل رئيس الاستخبارات. ومع ذلك استطاع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو النجاة بفضل الدعم الروسي".

ويؤكد كاتب المقال أنه عندما يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى سوتشي هذا الأسبوع، فإن نظيره الروسي سيرغي لافروف سيسعى بلا شك إلى استغلال الوضع باللجوء إلى الحيلة الروسية المألوفة التي تتمثل في خلق أزمة جيوسياسية، ثم تقديم المساعدة لحلها.

ويلفت الكاتب إلى أن هذا ما فعله لافروف من قبل في سوريا، فبينما كان المرتزقة الروس يسحقون المدنيين بالقاذفات الروسية بمساعدة الميليشيات الإيرانية، التقى لافروف بوزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري للتفاوض على عملية سياسية لإنهاء الصراع السوري.

واستمرت هذه "التمثيلية" مدة عامين تقريباً، ولم يدرك كيرى التلاعب به إلا بعد أن قصف الروس قافلة مساعدات في سبتمبر(أيلول) 2016.

ويرى الكاتب أن روسيا تخطط لتحرك مماثل في فنزويلا، ذلك أن البيان الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن ملخص مكالمة هاتفية أُجريت في 1 مايو(أيار) الجاري بين بومبيو ولافروف، يدعو إلى "الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد".

ويتوقع مسؤولون أمريكيون أن يقترح لافروف إجراء محادثات بين مادورو والمعارضة، ليظل مادورو المستبد في السلطة عند تفاوض الجانبين على شروط إجراء انتخابات جديدة.

ويعتبر الكاتب أن فكرة المحادثات مع المعارضة ليست جديدة، خاصةً لأنه سبق لمادورو أن أجرى محادثات مع معارضيه، فقط للتخلي عن التزاماته في وقت لاحق. وفي يناير(كانون الثاني) الماضي، طرح السناتور كريس مورفي، وبن رودس نائب مستشار الأمن القومي السابق، مبادرة لعملية سلام سياسي في فنزويلاً، تشمل الصين وكوبا، ولكن تستبعد روسيا.

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ويصف الكاتب أي نوع من أنواع التفاوض مع مادورو بـ "فخ"، إذ سيبدأ الأخير في استغلال الوقت الذي سيستغرقه التفاوض، لتقسيم المعارضة التي احتشدت خلف الرئيس المؤقت خوان غوايدو، خاصةً أن المعارضة تضم العديد من الفصائل، بما فيهم الكثير من المؤيدين اليائسين لمرشد مادورو، هوغو تشافيز، رئيس فنزويلا السابق، ولاشك أن المماطلة ستصب في مصلحة مادورو، فضلاً عن تقويض المطالبة الدستورية بسلطة غوايدو، الذي أعلن توليه رئاسة فنزويلا مؤقتاً، بعد فوز مادورو في انتخابات غير شرعية.

ومع ذلك، لاتزال هناك بعض التساؤلات حول نجاح هذه الاستراتيجية الروسية في فنزويلا من عدمه، إذ عمد مسؤول كبير بوزارة الخارجية، في مؤتمر صحافي مع المراسلين الأسبوع الماضي، إلى تقليل التوقعات بالتوصل إلى اتفاق تتعاون بموجبه روسيا في فنزويلا، والأدهى من ذلك أن مسؤولين أمريكيين كشفوا خططاً لفرض عقوبات جديدة على روسيا.

وينوه الكاتب إلى اتهام بومبيو لشركة النفط الحكومية الروسية "روسنفت" بانتهاك العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، ونفت "روسنفت" الاتهام.

وعلاوة على ذلك، ألقى بومبيو باللوم على موسكو لحضها مادورو على البقاء في كاراكاس، وعدم المغادرة إلى كوبا عندما دعا غوايدو إلى الاحتجاجات في الشوارع.

ألاعيب روسيا

ومن ناحية أخرى، لا تتماشي تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع موقف بومبيو وتعليقاته على قضية فنزويلا، فعلى سبيل المثال في مطلع الشهر الجاري، وبعد محادثة هاتفية مع بوتين، ردد ترامب أن "روسيا لا ترغب في التدخل، وإنما تريد فقط رؤية شيء إيجابي في فنزويلا".

ويضيف الكاتب "رغم احترام ترامب لبوتين العلني والمثير للاهتمام، إلا أن الرئيس الأمريكي أبدى استعداده لمواجهة روسيا عند الضرورة، كما تمسك بحزم بالعقوبات المفروضة على روسيا بعد انتخابات 2016، وأمر مرتين بشن ضربات جوية كبرى ضد عميل روسي في سوريا، الرئيس السوري بشار الأسد. وعلاوة على ذلك، لاتزال قوات العمليات الخاصة الأمريكية موجودة في سوريا حتى مع وعد ترامب بسحبها بشكل سريع في ديسمبر(كانون الأول) الماضي".

ويحض الكاتب، في ختام مقاله، الرئيس ترامب وكبار مستشاريه، على إعلان أن جميع الخيارات لاتزال مطروحة في فنزويلا، خاصةً أن هذا سبباً آخر يدفع إلى التشكك في أن ألاعيب روسيا التي نجحت من قبل في سوريا، ستفلح مجدداً في فنزويلاً.