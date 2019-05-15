البحسني يكرّم المؤلف والموزّع الموسيقي المهندس محمد القحوم

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اليوم بمكتبه بالمكلا ، المؤلف والموزّع الموسيقي المهندس محمد سالم القحوم صاحب فكرة مشروع المقطوعات الأوركسترالية الحضرمية التي تم عزفها وتقديمها في عمل فني عالمي في الـ 13 من إبريل الماضي 2019م بمملكة ماليزيا .

ومنح المحافظ درع المحافظة للمؤلف الشاب القحوم تقديراً لجهوده في تقديم الفن الحضرمي بأسلوب عالمي في فعالية عالمية شارك فيها كبار الفنانين الحضارمة والماليزيين في رسالة أطلقتها حضرموت للعالم أبرزت خلالها الفن الحضرمي الأصيل انطلقت من عمق الألم والحرب في بلادنا بعنوان (أمل من عمق الألم) .

وأشاد المحافظ بالمؤهلات العلمية التي يمتلكها الشاب محمد القحوم وإنتاجه للعديد من الأعمال الفنية الموسيقية لقنوات عربية كبيرة ، كما أشاد بأداء الفنانين الحضارمة في تلك الفعالية العالمية ، وقال إن ذلك العمل الفني الكبير أظهر حضرموت وفنّها وموروثها الفني الراقي للعالم في فعالية عالمية حضرها 35 سفيراً وأكثر من 100 دبلوماسي من مختلف دول العالم .

بدوره أهدى المؤلف محمد القحوم ، السيد المحافظ درعاً تذكارياً لفعالية الأوركسترا الحضرمية عرفاناً لدعمه للمشروع ومساهمته في انجاح الفعالية العالمية ، معرباً شكره وتقديره بإسمه ونيابة عن فريق العمل لمحافظ حضرموت لتكريمه ودعمه للمبدعين من الشباب في شتى المجالات .

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من جانبه أشاد مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت خالد أحمد القحوم بما قدّمه الشاب محمد سالم القحوم وإبرازه للفن الحضرمي في فعالية عالمية بماليزيا ، شاكراً المحافظ لتبنّيه دعم المبدعين في شتى محالات الفن والإبداع .

وجاء استلهام المقطوعات الأوركسترالية الحضرمية التي تم تقديمها في الـ 13 من إبريل 2019م بعاصمة مملكة ماليزيا (كوالالمبور) ، من روح الموروث الموسيقي التقليدي الحضرمي في محاكاة بلغة الموسيقى العالمية ، انطلقت من تحت سقف معاناة الحرب التي يعيشها الوطن ، تم تقديمها بشكل اوركسترا سيمفونية بمشاركة عدد من عازفي الآلات الموسيقية والإيقاعية التقليدية الحضرمية في صورة جسّدت مدى التواصل الثقافي بين الشعوب وانخراط التأليف الموسيقي الحضرمي لأول مرة في عالم الموسيقى الاوركسترالية وبدء مرحلة جديدة من الفن الحضرمي المتنوّع .

وشمل العمل ، 6 مقطوعات فنية هي : (الحيرة ، مدروف الأصالة ، لوحة الحرب والسلام (العدّة) ، الوداع المفرح (الهداني) ، مزمار الهبيش ، صبّوحة) .

والمؤلف والموزّع الموسيقي الشاب المهندس محمد سالم القحوم من مواليد 1991م ، حاصل على بكلاريوس هندسة مدنية من جامعة حضرموت، مؤسس استديوهات صدى الإبداع بالمكلا وتريم ، وحاصل على كورسات موسيقية في المعهد الوطني الموسيقي بعمّان بالأردن وكورسات موسيقية بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان جمهورية مصر العربية ، قام بتأليف وتوزيع العديد من الأعمال الموسيقية عرضت في قنوات فضائية عربية .

حضر التكريم ، مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل .