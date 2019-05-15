شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: لا يزال مبكرا ً الحديث عن الوصول إلى حل للجوانب الإيرادية في الحديدة والان مع التفاصيل

أكد رئيس المكتب الفني للمشاورات عضو الفريق الحكومي المهندس محمد العمراني، أن الوقت لا يزال مبكرا ً للحديث عن الوصول إلى حل للجوانب الإيرادية في الحديدة، خصوصا أن تصريحات الحوثيين تشير إلى أن لديهم توجها مغايرا للتوجه الأممي واتفاقية السويد، ويرون أن المفاوضات بين البنك المركزي في عدن والبنك في صنعاء، مع أن الأمم المتحدة لا تعترف بالبنك المركزي في صنعاء، وكان بيان غريفيث واضحا ويؤكد المفاوضات بين البنك المركزي في عدن والحوثيين كطرف انقلابي

وقال في تصريح نشرتخ صحيفة «عكاظ» الصادرة اليوم الأربعاء " إن اللقاءات بين فريق البنك المركزي اليمني والحوثيين غير مباشرة.

ومضى"حيث ناقش في الصباح الفريق مع مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الرؤية الحكومية لتنفيذ البند المتعلق بالجوانب الإيرادية لاتفاقية ستوكهولم لمحافظة الحديدة وموانئها بحسب سبل تطوير آلية التحصيل وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية وما زلنا ننتظر رد الحوثيين الذي التقاهم غريفيث مساء.

مضيفا: «نحن في رؤيتنا تحدثنا على نقاط رئيسية ومهمة منها إزالة كافة الاستحداثات الجمركية والجبايات وإزالة العوائق وإنهاء النفوذ الحوثي في مؤسسات الدولة والتدخلات المستمرة من المليشيا وعودة كافة الموظفين الذين كانوا قبل الانقلاب وجرى إقصاؤهم إلى مؤسساتهم وتمكينهم من إدارة موارد الدولة وتوريدها إلى البنك المركزي وربطه بالبنك الرئيسي بمحافظة عدن، إضافة إلى آلية واضحة لعملية الإيرادات وتوظيفها في دفع مرتبات الموظفين الأساسيين في المؤسسات الحكومية».