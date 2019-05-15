قرقاش: اتفاق السودان مبشّر بعد ديكتاتورية البشير والإخوان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:40 مساءً, 15 مايو 2019 م المناطق_متابعات اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه في تويتر الأربعاء، أن “الأخبار الإيجابية من الخرطوم تدعونا جميعاً للاستبشار. الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يضع السودان على طريق الاستقرار والتعافي بعد سنوات ديكتاتورية البشير والإخوان، السودان ينظر إلى المستقبل بتفاؤل”.

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