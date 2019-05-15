ردة فعل ترامب حينما رأى صورته على جوارب أحد المسؤولين!

الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات

لم يخف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بحاكم ولاية لويزيانا، بيلي نونجيسر، إعجابه بوضع هذا الأخير صورة ترامب مصحوبة بفروة رأس على جوارب كان يرتديها أمس الثلاثاء.

ترامب وحاكم الولاية

ونشر موقع “ذا هيل” الأمريكي المقرب من الكونغرس صورة تجمع بين ترامب وحاكم الولاية، تبيّن كيف يظهر حاكم ولاية لويزيانا للرئيس الأمريكي، صورته على الجوارب التي يرتديها وقد علتها فروة رأس تشبه شعر ترامب.

ولفت الموقع إلى أن حاكم ولاية لويزيانا المنتمي للحزب الجمهوري والمؤيد للرئيس الأمريكي ارتدى “جوارب ترامب” لتحية الرئيس خلال زيارته للولاية.

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تحية غريبة

وبين الموقع أن الرئيس ترامب لاقى تحية غريبة خلال زيارته إلى ولاية لويزيانا، أمس الثلاثاء، بارتداء حاكم الولاية جوارب عليها صورة ترامب مصحوبة بفروة رأس. وأشار الموقع إلى أن الرئيس ترامب أعجب على ما يبدو بالجوارب التي تظهر عليها صورة وجهه.

رواج واسع

ولفتت الجوارب الجريئة انتباه ترامب، الذي تعمد الإشارة إليها والتقاط صور له وهو بجانب صاحبها، ولاقت هذه الصورة رواجا في وسائل الإعلام الأمريكية بشكل سريع.

سخرية

لكن وبينما رحبت مواقع داعمة لترامب، بارتداء حاكم ولاية لويزيانا جوارب عليها صورة ترامب، لتحية الرئيس خلال الزيارة، تداولت وسائل إعلام أمريكية مختلفة، الصور بشيء من السخرية، وأبدت استغرابها لاحتفاء الرئيس بصورته حتى ولو كانت مرسومة على جوارب غريبة.