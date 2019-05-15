الدفاع تنعى الفريق الركن المتقاعد مزهر العزاوي

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انها "تنعى الفريق الركن المتقاعد مزهر العزاوي، الذي وافاه الأجل أثناء تلقيه العلاج خارج العراق، بعد خدمة جليلة قدمها للوطن". يذكر ان مزهر العزاوي شغل منصب قائد عمليات ديالى.



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