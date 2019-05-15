رئيس الجماعة الاسلامية بمجلس اربيل يستقيل من الحزب

وقال محمد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "أعلن تقديم استقالتي من صفوف حزب الجماعة الاسلامية، بسبب اهمال الحزب للقيادات والاعضاء في اربيل ومعاداتهم".

وأشار إلى "انعدام العدالة داخل الحزب بشكل ان بعضا من القيادات في الجماعة يتنعمون بالعيش الرغيد بينما يطلبون في الوقت نفسه من الاخرين ان يصبروا ويكافحوا ويكابدوا الفقر".



وأوضح محمد أن "انغلاق الخطاب لدى الجماعة الاسلامية وبعد نضال طويل ولعشرات السنين لم يستطع الحزب احراز 7% من الاصوات في الانتخابات الاخيرة التي جرت في اقليم كردستان"، لافتا الى انه "بدلا من ان يقوم المجلس السياسي للحزب بوضع خطة لمعالجة هذا الواقع المرير نجده مشغولا بقضية حرمة عيد نوروز من عدمه وقضايا اخرى تخص النساء منها منع المرأة من ان تكون مذيعة للاخبار".

وتابع ان "الفساد المالي لدى بعض القيادات واللامباة دفع ثلاثة من قيادات الجماعة و27 عضوا فاعلا في اربيل للاستقالة"، معلنا انضمامه الى "قافلة اولئك القيادات الثلاثة والاعضاء الـ27".

