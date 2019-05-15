حريق في مخازن للاتصالات بحي العدل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل مخازن تابعة لوزارة الاتصالات في حي العدل غربي بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.