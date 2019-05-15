وأضاف "الحركة في داخل مبنى السفارة ليست مثل كل يوم، ولا ضيوف قدموا لنا ولم نستقبل أي أحد اليوم"، مشيرا اغلى ان "الإجراءات الأمنية كثفت، لكن لا يستطيعون أن يقولوا لنا أي شيء".
وطلبت الخارجية الأمريكية من موظفيها غير الأساسيين في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل مغادرة العراق.
وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء أنه "وضع القوات الأمريكية في العراق في حالة تأهب نظرا لتهديدات محتملة من قبل قوات مدعومة من إيران في المنطقة"، معلنا أنه "يراقب تهديدات مؤكدة، قد تكون وشيكة بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر موظف في السفارة الأمريكية ببغداد: لم نفهم ماذا يحدث بالداخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.