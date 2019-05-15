موظف في السفارة الأمريكية ببغداد: لم نفهم ماذا يحدث بالداخل

ونقلت روسيا اليوم عن الموظفي قوله ان "هناك حالة من عدم الفهم تحدث في السفارة، حيث نسمع من الإعلام ما يحدث، ولم تأتنا أي إرشادات أو بلاغات بخصوص أي شيء. لكن هناك حالة من عدم الاستقرار".

وأضاف "الحركة في داخل مبنى السفارة ليست مثل كل يوم، ولا ضيوف قدموا لنا ولم نستقبل أي أحد اليوم"، مشيرا اغلى ان "الإجراءات الأمنية كثفت، لكن لا يستطيعون أن يقولوا لنا أي شيء".



وطلبت الخارجية الأمريكية من موظفيها غير الأساسيين في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل مغادرة العراق.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء أنه "وضع القوات الأمريكية في العراق في حالة تأهب نظرا لتهديدات محتملة من قبل قوات مدعومة من إيران في المنطقة"، معلنا أنه "يراقب تهديدات مؤكدة، قد تكون وشيكة بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق".

