وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نعلن إيقاف جميع المشاريع التابعة لها بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الموصل لوجود أعمال صيانة في مديرية الكهرباء". وأضافت المديرية في بيانها، أنه "سيتم إعادة الضخ في الساعه السادسة مساء حسب التعليمات الواردة الينا من مديرية كهرباء نينوى".



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كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف مؤقت لمشاريع مديرية ماء نينوى في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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