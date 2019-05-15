بالصور.. انتشال سيارة مع جثة سائقها من تحت المياه في المسيب

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق الدفاع المدني تمكنت اليوم، من انتشال سيارة مع جثة سائقها من مشروع بزل في منطقة الجيلاوية بقضاء المسيب في محافظة بابل".

واضافت ان "السيارة سقطت بمياه البزل بعد تعرضها لحادث سير"، مشيرة الى ان "اخراجها تم بغضون دقائق فقط من وقوع الحادث".



يذكر ان السرعة وعدم الانتباه هي ما تسببت بانقلاب السيارة، حيث تهيب مديرية الدفاع المدني سائقي المركبات الى توخي الحذر عند القيادة على الشوارع السريعة وعدم تجاوز السرعة المحددة وفق التعليمات المرورية الصادرة بهذا الشأن لتجنب وقوع الحوادث.