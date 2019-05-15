وأوضحت السفارة أنها "تقوم بمراجعة وتقييم سلامة وامن وعمليات منشاتها حول العالم وبشكل منتظم، وقررت ان الامر بالمغادرة الملزمة يعد مناسبا في ضوء الظروف الامنية الحالية"، مؤكدة أنها "لانتخذ هذه القرارات بإستخفاف".
واشار الناطق باسم السفارة الامريكية، الى ان "سلامة الموظفين الحكوميين الامريكيين والمواطنين الامريكيين من الاولويات القصوى لوزارة الخارجية الأمريكية"، مشددا "نحن واثقون من عزم الاجهزة الامنية العراقية على حمايتنا لكن يبقى هذا التهديد خطيرا ونود التخفيف من خطر التعرض للأذى".
وختم بيانه بالقول "نبقى ملتزمين بالشراكة مع العراقيين تعزيزا لمصالحنا المشتركة".
ودعت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاربعاء، موظفيها "غير الأساسيين" في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل الى مغادرة العراق، كما علقت إصدار التأشيرات العادية للعراقيين مؤقتا.
وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الثلاثاء أنه "وضع القوات الأمريكية في العراق في حالة تأهب نظرا لتهديدات محتملة من قبل قوات مدعومة من إيران في المنطقة"، معلنا أنه "يراقب تهديدات مؤكدة، قد تكون وشيكة بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الامريكية: تعرضنا الى تهديدات متزايدة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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