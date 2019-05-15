الخارجية الأمريكية تأمر موظفيها غير الأساسيين بمغادرة العراق

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، موظفيها غير الأساسيين في سفارتها ببغداد وقنصليتها في أربيل، بمغادرة العراق. وأعلنت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء على موقع السفارة الأمريكية في العراق، تعليق خدمات التأشيرات الاعتيادية في المقرين الدبلوماسيين بصورة مؤقتة. كما أعلنت تقليص خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق.

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