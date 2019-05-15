الفلسطينيون يستعدون لـ "مليونية النكبة"

يستعد الفلسطينيون، اليوم الأربعاء، لإحياء الذكرى 71 للنكبة، وتتواصل التحضيرات في قطاع غزة، للمشاركة في مسيرات "مليونية العودة وكسر الحصار"، كما تنظم فعاليات ومسيرات بالضفة الغربية، والقدس.

وأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في قطاع غزة، الإضراب الشامل في ذكرى النكبة الفلسطينية، حسب موقع "عرب48".

وقالت الهيئة الوطنية العليا، في بيان: "الأربعاء، يوم إضراب شامل يعم كل مرافق الحياة، وندعو جماهير شعبنا للالتزام الكامل به".

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ودعت الشعب الفلسطيني للمشاركة "الحاشدة في مسيرات العودة التي ستنطلق في مخيمات العودة الخمسة، شرقي قطاع غزة، إحياءً للذكرى 71 للنكبة".

وطالب البيان المتظاهرين المشاركين في المسيرة بـ"الحفاظ على سلميتها وطابعها الشعبي والجماهيري"، محذراً الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقات ضد المتظاهرين السلميين المشاركين في المسيرة.

ورداً على ذلك، عزز جيش الاحتلال، أمس الثلاثاء، قواته على حدود قطاع غزة، في ظل الدعوات الفلسطينية للمشاركة في "مسيرة مليونية" بالتزامن مع ذكرى النكبة.