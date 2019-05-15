إسرائيل تتهم حماس باختراق بث مسابقة يوروفيجن

قالت هيئة البث الإسرائيلي العامة اليوم الأربعاء إن البث المباشر على الإنترنت للمرحلة قبل النهائية من مسابقة يوروفيجن الغنائية الأوروبية تعرض للاختراق.
وأضافت الهيئة أنه بُثت مكانه لقطات رسوم متحركة لانفجارات في مدينة تل أبيب التي تستضيف المسابقة.
وألقت الهيئة باللوم على نشطاء حركة حماس. ولم تعلق حماس التي تدير قطاع غزة.
وأثارت استضافة إسرائيل لمسابقة يوروفيجن 2019 دعوات بالمقاطعة من نشطاء مناصرين للفلسطينيين.
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