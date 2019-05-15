الخارجية الأمريكية تأمر الموظفين "غير الضروريين" بمغادرة العراق

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أوامرها بمغادرة "موظفي الحكومة غير الضروريين" من العراق.

وذكرت السفارة والقنصلية الأمريكية في أربيل في بيان، أن "خدمات التأشيرات العادية في الوظيفتين سوف يتم تعليقها مؤقتًا"، وفقا للعين الإخبارية.

وأشارت إلى أن الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق".

وأوصى البيان من شملهم القرار بمغادرة البلاد عن طريق وسائل النقل التجارية في أقرب وقت ممكن.

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ويأتي بيان السفارة الأمريكية في أربيل، بعد يوم من إعلان التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي، أنه في حال "تأهب قصوى" بسبب معلومات عن تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأمريكية في العراق.

وقال الكابتن بيل أوربان، متحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي أثناء توضيحه تصريحات مناقضة لجنرال بريطاني في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن البعثة الأمريكية "في حال تأهب قصوى الآن ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديدات حقيقية أو محتملة وشيكة للقوات الأمريكية في العراق".‎

وأكد البيان، الصادر عن الجيش الأمريكي، أن المعلومات المتوفرة لدى أجهزة استخبارات الولايات المتحدة وحلفائها بشأن القوات المدعومة من إيران في المنطقة تشير إلى وجود تهديدات جدية.