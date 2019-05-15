دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بيع لوحة لمونيه في مزاد برقم قياسي تجاوز 100 مليون دولار

(رويترز) - بيعت واحدة من اللوحات القلائل ضمن سلسلة "كومة قش" للرسام كلود مونيه في مزاد يوم الثلاثاء مقابل 110.7 مليون دولار محققة رقما قياسيا لعمل انطباعي.

وقالت دار مزادات سوذبي التي باعت اللوحة الزيتية على قماش والتي تحمل اسم "الرحى" وانتهى مونيه من رسمها في عام 1890 إن اللوحة هي أول قطعة من قطع الفن الانطباعي التي تباع بأكثر من مئة مليون دولار في مزاد.

كما أن هذا المبلغ هو الأعلى على الإطلاق الذي يتم دفعه في مزاد مقابل لوحة لمونيه مؤسس الانطباعية الفرنسية ورائد المناظر الطبيعية "في الأماكن المفتوحة" والذي توفي في 1926 عن 86 عاما.

و"الرحى" واحدة من بين 25 لوحة في سلسلة تعرض أكوام من القمح المحصود تعود ملكيتها إلى جار مونيه في جيفرني بفرنسا.

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وعرضت معظم أعمال هذه السلسلة في كبرى المتاحف العالمية من لوس أنجليس إلى باريس ونيويورك.

و"الرحى" هي واحدة من بين أربع لوحات فقط تم عرضها للبيع في مزاد هذا القرن.

ولم تكشف سوذبي عن مشتري اللوحة والذي فاز بها في مزاد استمر ثماني دقائق أقيم في مدينة نيويورك.

(إعداد عبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)