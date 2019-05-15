رويترز: إيران والسعودية قوتان رئيسيتان يمكنهما العمل معاً لضمان أمن المنطقة

أفادت وكالة "​رويترز​"، نقلًا عن مسؤول ​إيران​ي كبير قوله "إننا مستعدون لجميع السيناريوهات من المواجهة إلى الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة سيضر ب​الشرق الأوسط​ وما وراءه".

شدّد المسؤول على أن "إيران و​السعودية​ قوتان رئيسيتان يمكنهما العمل معاً لضمان أمن المنطقة".