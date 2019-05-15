أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مسؤول إيراني كبير قوله "إننا مستعدون لجميع السيناريوهات من المواجهة إلى الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن اندلاع مواجهة جديدة في المنطقة سيضر بالشرق الأوسط وما وراءه".
شدّد المسؤول على أن "إيران والسعودية قوتان رئيسيتان يمكنهما العمل معاً لضمان أمن المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: إيران والسعودية قوتان رئيسيتان يمكنهما العمل معاً لضمان أمن المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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