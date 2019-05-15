سانا: الجيش السوري دمر مدفعيا وصاروخيا أوكار لجبهة النصرة بريف حماة

ذكرت وكالة "سانا" السورية أن "​الجيش السوري​ دمر بضربات مدفعية وصاروخية أوكاراً لإرهابيي "​جبهة النصرة​" في قريتي جسر بيت الراس والحويز ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي".

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