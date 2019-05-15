الطوارئ الإسبانية تجلي طاقم سفينة إيطالية بعد احتراقها بالقرب من مايوركا

أعلنت خدمات الطوارئ الإسبانية، أنّ "خدمات الطوارئ الإسبانية بصدد نقل طاقم ​سفينة​ شحن "غراند يوروبا" الّتي تحمل العلم الإيطالي، بعد أن اشتعلت فيها النيران".

ولفتت إلى أنّ "ألسنة اللهب التهمت سفينة الشحن على بعد 25 ميلًا إلى الجنوب من مدينة بالما الرئيسية، في جزيرة مايوركا"، موضحةً أنّه "تمّ نقل أربعة عشر من طاقم السفينة، بينما بقي الآخرون على متنها للمساعدة في مكافحة الحريق".

وبيّنت الطوارئ الإسبانية أنّ "مروحيتين وثلاثة زوارق شاركت في جهود الإنقاذ"، مؤكّدةً أنّه "لم يتّضح بعد سبب الحريق".