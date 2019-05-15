بيسكوف: الوضع يميل نحو التصعيد بسبب ضغط واشنطن على طهران

أكّد المتحدث باسم الئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ أن "​موسكو​ لم تتلق أي ضمانات من وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بشأن ​إيران​"، مشيرًا إلى أن "الوضع يميل نحو التصعيد بسبب ضغط ​واشنطن​ على ​طهران​".

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