الجراح: البطريرك صفير خسارة كبيرة جدا وهو سطّر تاريخ لبنان بأحرف من ذهب

لفت وزير الإعلام ​جمال الجراح​، بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة البطريرك الماروني الأسبق الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، في ​بكركي​، إلى "أنّنا نتمنّى أن يُكمل البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ مسيرة البطريرك صفير، مسيرة ​الاستقلال​ وبناء الوطن والدولة والمؤسسات"، منوّهًا إلى أنّ "كلّ التعازي لكلّ محبّي البطريرك صفير".

وشدّد على أنّ "البطريرك صفير خسارة كبيرة جدًّا لكلّ اللبنانيين بانتماءاتهم ومذاهبهم كافّة، وهو سطّر ​تاريخ لبنان​ بأحرف من ذهب، وكتب عليه المعاني الحقيقيّة للحرية والسيادة والاستقلال"، مركّزًا على أنّ "صفير كان دائمًا كلمة الحق والحكمة والتآخي والسلام".