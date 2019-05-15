الجراح: البطريرك صفير خسارة كبيرة جدا وهو سطّر تاريخ لبنان بأحرف من ذهب

لفت وزير الإعلام جمال الجراح، بعد تقديمه واجب العزاء بوفاة البطريرك الماروني الأسبق الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، في بكركي، إلى "أنّنا نتمنّى أن يُكمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مسيرة البطريرك صفير، مسيرة الاستقلال وبناء الوطن والدولة والمؤسسات"، منوّهًا إلى أنّ "كلّ التعازي لكلّ محبّي البطريرك صفير".
وشدّد على أنّ "البطريرك صفير خسارة كبيرة جدًّا لكلّ اللبنانيين بانتماءاتهم ومذاهبهم كافّة، وهو سطّر تاريخ لبنان بأحرف من ذهب، وكتب عليه المعاني الحقيقيّة للحرية والسيادة والاستقلال"، مركّزًا على أنّ "صفير كان دائمًا كلمة الحق والحكمة والتآخي والسلام".
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