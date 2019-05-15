مراد في الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية: ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة

اعتبر وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية​ حسن مراد​ أنه "في الذكرى 71 للنكبة نكرر ما قاله القائد الراحل ​جمال عبد الناصر​ "ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة"، مشيرًا إلى أن "لا يمكن أن تتحقق قوتنا ونستعيد أرضنا الغالية ​فلسطين​ إلّا بوحدة عربية متماسكة تبدّي المصالح العربية المشتركة".

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