البطريرك الراعي يترأس صلاة وضع البخور لراحة نفس البطريرك صفير في بكركي

يترأس البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ صلاة وضع البخور لراحة نفس البطريرك الراحل الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​ في كنيسة سيدة الإنتقال في ​بكركي​، حيث يسجّى جثمان البطريرك الراحل حتّى موعد الوداع الأخير. وكان قد وصل موكب جثمان البطريرك صفير منذ بعض الوقت إلى بكركي، وكان في استقباله البطريرك الراعي وعدد كبير من الكهنة والمؤمنين. وقد تقدّمت عصا البطريرك صفير وصليبه وطابيته وتاجه، نعشه المحمول على الأكف.

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