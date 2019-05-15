الشيخ حمود عرض الشؤون العامة مع بهية الحريري

تلقى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ​الشيخ ماهر حمود​ اتصالا من النائب ​بهية الحريري​ بالتهنئة بحلول ​شهر رمضان​، وكانت مناسبة للتداول بالشؤون العام. كذلك استقبل وفدا من الهيئة الشبابية للتنمية والتطوير الذي يضم شبابا وشابات يحاولون ان يبدأوا عملهم الانساني في اشد المناطق فقرا في ​مخيم عين الحلوة​ ما يعرف بمخيم السكة، وهي هيئة جديدة تحاول ان تساهم في العمل الخيري لإنقاذ اصحاب الحاجات الماسة.

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