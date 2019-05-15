الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقة في جل البحر وآخر شب بأعشاب في مزيارة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية في ​جل البحر​- صور"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًا آخر شبّ في أعشاب يابسة في ​مزيارة​ - ​زغرتا​".