المساعدون القضائيون في النبطية: لعدم المس بحقوقنا المكتسبة

أكد رئيس قلم دائرة تنفيذ النبطية حسن ايوب، في بيان تلاه باسم المساعدين القضائيين في النبطية الذين نفذوا وقفة أمام قصر عدل النبطية، أن "اعتكاف المساعدين القضائيين اليوم عن العمل باستثناء ما له علاقة بالموقوفين والمهل، يأتي في سياق لفت النظر للمطالبة بعدم المس بحقوقنا المكتسبة وأن المساعدين القضائيين هم جزء من الحسم القضائي بموجب القوانين ولاسيما قانون التنظيم القضائي مما يقتضي معه تحصين هذه الفئة التي تعد كرامتها من كرامة القضاء".
ودعا وزير العدل ألبرت سرحان ومجلس القضاء الأعلى وسائر المعنيين الى "العمل على تحصين المساعدين القضائيين ماديا ومعنويا والعمل على عدم المس بالصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وجودا وتغذية ودورا".
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