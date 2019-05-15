عبدالرحيم مراد: قصف خزانات الوقود في السعودية يؤجج الخلافات

رأى النائب ​عبدالرحيم مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "قصف خزانات ​الوقود​ في ​المملكة العربية السعودية​ اعتداء على أمن المملكة يؤجج الخلافات ويخدم مصالح المتربصين بأستقرار المنطقة بغية تحقيق اهداف أعداء الأمة".

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