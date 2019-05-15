ركّز وزير التربية والتعلين العالي ​أكرم شهيب​، في تصريح له قبيل جلسة ​مجلس الوزراء​ المخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، في السراي الحكومي، على أنّ "هذه أوّل موازنة فيها ترشيد وإصلاحات، ومن الطبيعي أن تأخذ وقتًا في النقاش".

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كانت هذه تفاصيل خبر شهيب: هذه أول موازنة فيها ترشيد وإصلاحات ومن الطبيعي أن تأخذ وقتا بالنقاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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