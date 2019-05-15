لجنة الشباب والرياضة بحثت في إقتراح قانون إنشاء الأكاديمية الوطنية للرياضة

عقدت ​لجنة الشباب والرياضة​ جلسة برئاسة النائب ​سيمون أبي رميا​، الذي أشار الى أن "اللجنة بحثت في إقتراح قانون إنشاء الأكاديمية الوطنية للرياضة، بما له علاقة بالمسار التروبي وللإطلاع على الواقع الرياضي المدرسي، وتوصلنا الى توصيات، ومنها البت بالإقتراح الذي يجب أن يتكامل مع التحضير لما له علاقة بالتربية الرياضية على أن تصبح بالمنهاج الرياضي الى أن يكون هناك مدارس في ​لبنان​ متخصصة لإعطاء حصص رياضية للتلامذة الذين يريدون التوجه أكثر نحو التخصص الرياضي".

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