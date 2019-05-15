جريصاتي: مصممون على الإنتهاء من الموازنة وسنبحث في موضوع الرواتب اليوم

أكّد وزير الدولة لشؤون رئساة الجمهورية ​سليم جريصاتي​، في تصريح له قبيل الجلسة الحكومية المخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع قانون ​الموازنة​ العامة، في السراي الحكومي، "أنّنا مصمّمون على الإنتهاء من الموازنة، وسيكون هناك بحث في موضوع الرواتب اليوم".

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