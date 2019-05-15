حمود التقى رئيس مجلس إدارة مستشفى صيدا الحكومي

استقبل رئيس المكتب السياسي للجماعة الاسلامية في ​لبنان​ ​بسام حمود​ في مركز الجماعة في صيدا رئيس مجلس إدارة ​مستشفى صيدا الحكومي​ الدكتور احمد الصمدي بحضور الشيخ علي السبع اعين، حيث استمع منه لشرح مفصل حول واقع المستشفى والظروف التي تمر بها وتداعيات تحرك الموظفين والعاملين فيها وانعكاس كل ذلك على حسن سير العمل فيها.

واكد حمود حرص الجماعة على هذا المرفق العام وضرورة دعمه واستمراره في تقديم خدماته لابناء صيدا والجوار، قائلا "من الطبيعي ان نكون منحازين لحقوق الموظفين والعاملين في المستشفى، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه "اين هي ​وزارة الصحة​ والوزير المعني من كل ما يحصل وحصل سابقاً" لماذا هذا الاستهتار ب​المستشفى الحكومي​ في صيدا؟".