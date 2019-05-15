خطير.. حاجي يدعو الدولة إلى تصنيف “البيجيدي” الذي يقود حكومة نالت ثقة الملك منظمة إرهابية!

في تصريح خطير، وصف المحامي لحبيب حاجي، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، بالتنظيم الإرهابي داعيا الدولة إلى تصنيفه منظمة إرهابية، رفقة جماعة العدل والإحسان.

وعلى هامش جلسة محاكمة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، اعتبر حاجي أن “البيجيدي” و”العدل والإحسان” مسؤولان عن قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد.

ووصف حاجي عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية بأنه “مجرم وإرهابي” كما نعت الدكتور أحمد الريسوني بأنه كان رئيسه الميداني في ذلك الوقت.

حاجي دعا في تصريحه لموقع “الأول” الدولة المغربية إلى التأسي بالدول العربية التي صنفت حركة الإخوان المسلمين حركة إرهابية، لإعلان حزب العدالة والتنمية منظمة إرهابية هي وجماعة العدل والإحسان، معتبرا أنهما مسؤولان عن قتل ومحاولة قتل عدد من الأشخاص حسب وصفه.