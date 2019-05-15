النجم العالمي ويل سميث يبارك رمضان لمتابعيه من دولة عربية-فيديو

وجه النجم العالمي، ويل سميث، أمس الثلاثاء، رسالة إلى شعب الأردن وبارك لهم رمضان، بمناسبة زيارة بلدهم، لتصوير فيلمه المنتظر “علاء الدين”.

وشارك الممثل الأمريكي، فيديو قصير على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” رفقة طاقم الفيلم، في موقع أثري بالعاصمة الأردنية عمان، ومعه عبارة “السلام عليكم” مسموعة في المقطع.

وكتب الممثل الأميركي بجانب الفيديو: “رمضان مبارك عليكم جميعا. شكرا للعائلة المالكة وللشعب الأردني على السماح لأسرة فيلم علاء الدين بالتصوير في بلدكم الكريم”.

و صورت مشاهد من فيلم علاء الدين في منطقة وادي رم جنوبي الأردن، تحت إخراج غاي ريتشي، ويشارك في البطولة إلى جانب سميث، نعومي سكوت ومينا مسعود.