الجزائر تخفض ثمن المكالمات إلى المغرب..الاتصال بثمن المكالمة المحلية

أعلنت إتصالات الجزائر، أمس الثلاثاء عن تخفيضات في أسعار المكالمات الهاتفية المحمول والثابت، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، تجاه عدد من الدول من بينها المغرب.

وجاءت تخفيضات اتصالات الجزائر في أسعار المكالمات من الثابت نحو جميع شبكات الهاتف المحمول الوطنية بسعر دينارين للدقيقة الواحدة، عوضا عن 8 دنانير للدقيقة، من الساعة الثامنة مساء الى غاية الثامنة صباحا.

كما تقترح الشركة تخفيضات على تسعيرة المكالمات نحو الهاتف الثابت الدولي التي حددت بـ 3 دنانير للدقيقة، وهو سعر المكالمة المحلية، وذلك ابتداء من الدقيقة الثالثة مشيرة إلى أن البلدان المعنية بهذه التخفيضات هي فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكندا، والصين، وإنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب، وأستراليا.

يشار إلى أنه ورغم السنوات الطويلة من إقفال الحدود البرية بين الجارتين المغرب والجزائر، إلا أن جالية جزائرية كبيرة تقيم في المغرب، وجالية مغربية مهمة تقيم في الجارة الشرقية، كما أن عددا من المغاربة الذين كانوا يعيشون في الجزائر قبل ترحيلهم تركوا أجزاءا من عائلتهم في الجارة الشرقية.