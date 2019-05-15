طقس الأربعاء.. استمرار ارتفاع درجة الحرارة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يظل الطقس نسبيا حارا إلى محليا حار بأقصى جنوب شرق البلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية وكذا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس.

وستتشكل بعض السحب المنخفضة والتي ستكون كثيفة ومصحوبة بكتل ضبابية محلية وذلك على السواحل الوسطى والجنوبية.

وسيلاحظ تمركز سحب أخرى ركامية فوق مرتفعات الأطلس الكبير والسفوح الجنوبية الشرقية، مع انتشار سحب مدارية آتية من الجنوب فوق شرق الأقاليم الجنوبية، مما سيهيء الفرصة لإمكانية نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. وعدا ذلك، سيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء البلاد.

وستهب الرياح معتدلة القوة من الشمال و أحيانا من الغرب بالمنطقة الشرقية، وبالسهول الشمالية و الوسطى، غير أنها ستكون ضعيفة إلى معتدلة بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية، وما بين 20 و25 درجة بالسهول الداخلية وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، و ستتراوح ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل، وما بين 29 و34 درجة بمنطقة طنجة والمنطقة الشرقية و هضاب والماس، وما بين 34 و39 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ومنطقة الغرب واللوكوس والشاوية ودكالة والشياظمة والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية. وستتراوح ما بين 39 و 42 درجة بسهول تادلة وتانسيفت والحوز وداخل منطقة سوس وأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وسيصبح قليل الهيجان فقط خلال الليل، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.