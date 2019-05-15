بولندا تدين "الاعتداء العنصري" على سفيرها في إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في ظل التوتر القائم في العلاقات بين إسرائيل وبولندا، أدان رئيس الحكومة البولندية الاعتداء على السفير البولندي في إسرائيل، مارك مغيروفسكي، ظهر أمس الثلاثاء، قرب سفارة بلاده في تل أبيب. كما قامت بولندا باستدعاء السفيرة الإسرائيلية.

وأدان رئيس الحكومة البولندية، ماتيوش مورافيسكي، صباح اليوم، بشدة الاعتداء، واعتبره "اعتداء عنصريا".

وأضاف أن "بولندا تدين بشدة هذا الاعتداء العنيف الذي كان بدافع كراهية الأجانب".

وعلم أن المعتدي هو أحد سكان هرتسليا، وتم اعتقاله في أعقاب الاعتداء، وتنوي الشرطة تمديد اعتقاله.

وبحسب السفير البولندي فإنه كان يقف خارج مبنى السفارة عندما هاجمه المعتدي جسديا، وأخذ بالصراخ عليه.

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وعلم أن السفير تمكن من التقاط صورة للمعتدي، ولمركبته أيضا.

وقدمت السفارة البولندية شكوى لدى الشرطة، كما قدم السفير شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وبعد نحو ساعة ونصف من الاعتداء، تمكنت الشرطة من اعتقال المعتدي.

كما علم أن وزارة الخارجية البولندية قامت باستدعاء السفيرة الإسرائيلية في وارسو، آنا إزري، لاستيضاح أمر الاعتداء.