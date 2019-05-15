الطلاب العرب يحيون ذكرى النكبة في جامعة تل أبيب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحيا الطلاب العرب في جامعة تل أبيب (الشيخِ مونّس)، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ71 للنكبة، وذلك للسنة الثامنة على التوالي. وأقيمت مراسيم إحياء ذكرى النكبة في ساحة 'أنطين' بمشاركة قوى طلابية عربية، وقيادات سياسية والنواب د. إمطانس شحادة، أيمن عودة، يوسف جبارين، عايدة توما سليمان، عوفر كسيف، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة.

ورفع الطلاب العرب الأعلام الفلسطينية وارتدوا الكوفيات والقمصان السوداء بدون أي رموز أو أعلام حزبيّة.

وحاول متطرفون من اليمين الإسرائيلي عرقلة مسار إحياء ذكرى النكبة وتجمهروا قرب المكان الذي جرت فيه مراسيم إحياء ذكرى النكبة محاولين استفزاز الطلاب العرب ومنع إحياء ذكرى النكبة.

تفاصيل أوفى بعد قليل...