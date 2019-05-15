نيبالي يتسلق جبل إيفرست للمرة 23 محطما رقما قياسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجل متسلق الجبال النيبالي، كامي ريتا شيربا، رقما قياسيا بعدد المرات التي يتسلق فيها أي شخص قمّة إيفرست، الأعلى في العالم.

وقال مسؤولون في مجال تسلق الجبال، إن كامي البالغ من العمر 94 عاما، وصل إلى قمة جبل إيفرست للمرة الثالثة والعشرين اليوم الأربعاء مسجلا رقما قياسيا جديدا في تسلق معظم قمم أعلى جبل في العالم.

وقالت مسؤولة إدارة السياحة من معسكر أسفل الجبل، ميرا أشاريا، إن كاميوصل إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترا عبر طريق ساوث إيست ريدج برفقة متسلق آخر من قبيلته، الشيربا.

وقال المسؤولون إن كامي تفوق بذلك بفارق قمتين على اثنين آخرين من المتسلقين من الشيربا.

وقالت أشاريا إن كامي بلغ القمة الساعة 7.50 صباحا بالتوقيت المحلي وبدأ الآن النزول.

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وقال كامي إنه سيحاول تسلق القمة مرتين أخريين.

وكان قد صرح كامي في السابق، قبل التوجه إلى الجبل في آذار/ مارس: "ما زلت قويا وأريد أن أتسلق ساجارماتا 25 مرة" في إشارة إلى اسم جبل إيفرست بالنيبالية.

وينتهي موسم التسلق في أيار/ مايو وهناك مئات المتسلقين حاليا في إيفرست يحاولون الوصول إلى القمة من جانبي الجبل في نيبال والتبت.

والسياحة، التي تتضمن تسلق الجبال، هي المصدر الرئيسي للدخل في نيبال الفقيرة والتي يوجد بها ثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم.