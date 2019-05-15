اقتحام بث اليوروفيجين ونشر تحذير من هجوم صاروخي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم مجهولون موقع "كان" الإسرائيلي، الليلة الفائتة، خلال البث الأول المباشر لليوروفيجين، ونشروا رسائل عدة.

وجاء أنه ضمن الرسائل التي عرضها المقتحمون (هاكرز) كان هناك تحذير صادر عن الجيش الإسرائيلي يحذر من هجوم صاروخي، ويدعو إلى التوجه إلى الملاجئ.

وأشارت رسالة أخرى إلى موقع مهرجان الأغنية الأوروبية (اليوروفيجين)، مع دعوة إلى أخذ التحذيرات من الهجوم الصاروخي بجدية.

Advertisements

وأكد موقع "كان" ذلك بالقول إنه خلال النصف النهائي الأول تم اقتحام الموقع لعدة دقائق.

وأضاف أنه يعتقد أن هذه الرسائل لم تصل إلى عدد كبير من المشاهدين، وأن اتحاد البث الأوروبي وهيئة البث الإسرائيلية "كان" تريان أهمية كبيرة في الحماية السيبرانية، وأن الموضوع قيد البحث.